WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger habe sich im Rahmen des Kapitalmarkttages höhere Wachstumsziele gesetzt als gedacht, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daraus resultierten neue Schätzungen für 2026 am Mittelpunkt der Zielrange und für 2028 am unteren Ende./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
