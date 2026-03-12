FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen und einer kräftigen Anhebung der Dividende auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Letzteres signalisiere die Zuversicht des Rückversicherers, trotz erodierender Preise in dem dominierenden Geschäftsfeld Schaden-/Unfallrückversicherung die Gewinne weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/la/mis



