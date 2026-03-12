Hannover Rück Aktie
|258,00EUR
|9,60EUR
|3,86%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen und einer kräftigen Anhebung der Dividende auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Letzteres signalisiere die Zuversicht des Rückversicherers, trotz erodierender Preise in dem dominierenden Geschäftsfeld Schaden-/Unfallrückversicherung die Gewinne weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
259,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
258,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
10:43
|Hannover Rück-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight (finanzen.at)