Hannover Rück Aktie

258,00EUR 9,60EUR 3,86%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 17:42:54

Hannover Rück Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen und einer kräftigen Anhebung der Dividende auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Letzteres signalisiere die Zuversicht des Rückversicherers, trotz erodierender Preise in dem dominierenden Geschäftsfeld Schaden-/Unfallrückversicherung die Gewinne weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
259,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
258,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten