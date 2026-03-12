Deutsche Bank Aktie
|26,06EUR
|-1,16EUR
|-4,26%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
12.03.2026 10:50:36
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
26,16 €
Abst. Kursziel*:
45,29%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
26,06 €
Abst. Kursziel aktuell:
45,85%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse