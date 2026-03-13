Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Größe ermögliche es dem Versicherer, Skaleneffekte zu erzielen, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Allianz könne daher besser diversifizieren und so ihre Kapitalrenditen steigern und die Kosten insbesondere im Nicht-Leben-Geschäft senken, was der Profitabilität zugutekomme. Eine bessere Kapitaleffizienz unterstützte zudem die Dividendensteigerung./rob/gl/ag
