Allianz Aktie

350,10EUR 0,30EUR 0,09%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 07:04:51

Allianz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Größe ermögliche es dem Versicherer, Skaleneffekte zu erzielen, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Allianz könne daher besser diversifizieren und so ihre Kapitalrenditen steigern und die Kosten insbesondere im Nicht-Leben-Geschäft senken, was der Profitabilität zugutekomme. Eine bessere Kapitaleffizienz unterstützte zudem die Dividendensteigerung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
504,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
349,70 € 		Abst. Kursziel*:
44,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
350,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,96%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

mehr Analysen
07:04 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 348,30 -0,43% Allianz

Aktuelle Aktienanalysen

08:54 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
08:28 Brenntag Hold Warburg Research
07:34 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 JCDecaux Overweight Barclays Capital
07:24 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
07:12 BMW Underweight Barclays Capital
07:04 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 BMW Outperform Bernstein Research
06:42 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Zalando Overweight Barclays Capital
06:12 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:04 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 RWE Kaufen DZ BANK
12.03.26 grenke Kaufen DZ BANK
12.03.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.03.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 freenet Halten DZ BANK
12.03.26 Santander Buy UBS AG
12.03.26 ING Group Buy UBS AG
12.03.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
12.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
12.03.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 MLP Buy Baader Bank
12.03.26 Oracle Kaufen DZ BANK
12.03.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.03.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
12.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
12.03.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
12.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
12.03.26 GSK Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen