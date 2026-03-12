JCDecaux Aktie
|17,56EUR
|1,04EUR
|6,30%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem französischen Spezialisten für Außenwerbung in seiner ersten Reaktion am Donnerstag starke Zahlen. Der Ausblick auf 2026 sei zudem eine positive Überraschung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,73 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,88%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|17,56
|6,30%
