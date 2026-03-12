JCDecaux Aktie

17,56EUR 1,04EUR 6,30%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

12.03.2026 08:10:36

JCDecaux Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem französischen Spezialisten für Außenwerbung in seiner ersten Reaktion am Donnerstag starke Zahlen. Der Ausblick auf 2026 sei zudem eine positive Überraschung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,73 € 		Abst. Kursziel*:
-4,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,88%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Analysen
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 17,56 6,30% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktuelle Aktienanalysen

08:11 Roche Overweight Barclays Capital
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:04 RWE Outperform RBC Capital Markets
07:48 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
07:31 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07:31 Kering Neutral UBS AG
07:30 Fresenius Overweight Barclays Capital
07:30 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07:26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07:09 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
07:07 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
07:05 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:04 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
11.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
11.03.26 Inditex Kaufen DZ BANK
11.03.26 Linde Buy UBS AG
11.03.26 Oracle Buy UBS AG
11.03.26 Lufthansa Halten DZ BANK
11.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.03.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.03.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.03.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
