DHL Group Aktie
|45,84EUR
|-0,23EUR
|-0,50%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen. Gegen stark steigende Treibstoffpreise sei DHL Group als Expressgut-Transporteuer gut abgesichert./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,92 €
|
Abst. Kursziel*:
19,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
11.03.26
|DHL-Aktie sinkt - Offene Stellen am Drehkreuz Leipzig/Halle bleiben frei (dpa-AFX)
|
11.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.at)
|
10.03.26
|Warburg Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)