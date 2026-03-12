Knorr-Bremse Aktie
|103,30EUR
|0,30EUR
|0,29%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien kostenseitig vernachlässigbar, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee einer Roadshow mit dem Finanzchef. Der Autozulieferer habe die Lieferkette aber besonders genau im Blick hinsichtlich indirekter Auswirkungen. Man habe aber aus der Vergangenheit gelernt./ag/bek
