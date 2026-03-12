JCDecaux Aktie
|18,58EUR
|2,06EUR
|12,47%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas attestierte dem Werbedienstleister ein starkes Zahlenwerk. Das prozentuale Umsatzplus im vierten Quartal habe die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte überboten, so die Expertin am Donnerstag./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
16,73 €
|
Abst. Kursziel*:
15,36%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
18,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|18,47
|11,80%
