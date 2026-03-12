JCDecaux Aktie

18,58EUR 2,06EUR 12,47%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 10:55:02

JCDecaux Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas attestierte dem Werbedienstleister ein starkes Zahlenwerk. Das prozentuale Umsatzplus im vierten Quartal habe die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte überboten, so die Expertin am Donnerstag./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16,73 € 		Abst. Kursziel*:
15,36%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
18,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Analysen
10:55 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 18,47 11,80% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktuelle Aktienanalysen

11:07 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:07 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:59 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
10:55 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
10:51 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:50 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10:47 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
10:40 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:24 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:05 RTL Market-Perform Bernstein Research
09:56 GSK Underweight Barclays Capital
09:55 Merck Equal Weight Barclays Capital
09:55 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09:51 Rheinmetall Hold Warburg Research
09:50 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
09:48 RWE Overweight Barclays Capital
09:42 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:41 Porsche vz. Hold Warburg Research
09:40 grenke Buy Warburg Research
09:40 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:37 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
09:20 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 BMW Outperform Bernstein Research
09:14 RWE Market-Perform Bernstein Research
09:02 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
08:57 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
08:53 Zalando Overweight Barclays Capital
08:52 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08:33 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Roche Overweight Barclays Capital
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:04 RWE Outperform RBC Capital Markets
07:48 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
07:31 Tesla Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen