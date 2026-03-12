RWE Aktie
|55,48EUR
|1,82EUR
|3,39%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
12.03.2026 10:40:46
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die bis zum Jahr 2031 gesetzten Zielvorgaben seien glaubwürdig, schrieb Pavan Mahbubani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Es gebe Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,06 €
|
Abst. Kursziel*:
3,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,74%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11:18
|RWE verdient weniger - doch der Energieriese setzt auf Wachstumsschub - Aktie steigt (finanzen.at)
|
10:37
|RWE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight (finanzen.at)
|
10:13
|ROUNDUP: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende (dpa-AFX)
|
10:07
|RWE-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
10:04
|Bernstein Research: Market-Perform für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
07:17
|RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant (dpa-AFX)
|
07:04
|RWE schneidet 2025 besser ab als erwartet (dpa-AFX)
|
11.03.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)