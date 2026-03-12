RWE Aktie

55,48EUR 1,82EUR 3,39%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 10:40:46

RWE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die bis zum Jahr 2031 gesetzten Zielvorgaben seien glaubwürdig, schrieb Pavan Mahbubani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Es gebe Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,06 € 		Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,74%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten