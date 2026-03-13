Daimler Truck Aktie

42,40EUR -1,16EUR -2,66%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 06:28:05

Daimler Truck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Mitte der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) exklusive des Asiengeschäfts, das im April separat an die Börsen gebracht werde, liege knapp unter dem Konsens, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er habe das Asien-Geschäft des Nutzfahrzeugherstellers aus seinen Schätzungen herausgenommen, was aber an seiner zugrunde liegenden Ebit-Prognose nichts ändere. Die Auswirkungen der US-Zollpolitik seien am Markt eingepreist, und die angenommene Margen-Untergrenze im Nordamerikageschäft beinhalte keine Risiken für die Marktanteile. Zudem bevorzugt Aspinall nun wieder Daimler Truck gegenüber Volvo./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,55 € 		Abst. Kursziel*:
20,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,92%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten