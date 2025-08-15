JOST Werke Aktie

52,50EUR -0,40EUR -0,76%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

15.08.2025 07:34:17

JOST Werke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke angesichts des Verkaufs des Kranegeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Maßnahme sei positiv zu werten, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme von Hyva sei zudem die Integration auf einem guten Weg. Die Transformation des Nutzfahrzeugzulieferers mit verstärkter Präsenz bei Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) und eines besser diversifizierten Produktportfolios spiegele sich noch nicht im Aktienkurs wider./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

