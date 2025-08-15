JOST Werke Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke angesichts des Verkaufs des Kranegeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Maßnahme sei positiv zu werten, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme von Hyva sei zudem die Integration auf einem guten Weg. Die Transformation des Nutzfahrzeugzulieferers mit verstärkter Präsenz bei Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) und eines besser diversifizierten Produktportfolios spiegele sich noch nicht im Aktienkurs wider./rob/tih
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,00 €
|
Abst. Kursziel*:
28,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,52%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
