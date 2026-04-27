Infineon Aktie

53,77EUR -0,40EUR -0,74%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:25:45

Infineon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern habe seine Führungsstellung bei Chips für die Autobranche im vergangenen Jahr weiter ausgebaut, schrieb Janardan Menon am Sonntag. Der anhaltende Anstieg in diesem Bereich seit 2018, der sich auch fortsetzen und Wachstum sowie Gewinnen helfen dürfte, spiegele die Dominanz von Infineon bei Mikrocontroller-Einheiten (MCU) für Software-definierte Autos wider./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,19 € 		Abst. Kursziel*:
-4,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,29%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten