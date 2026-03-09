SAFRAN Aktie

308,80EUR -12,50EUR -3,89%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

09.03.2026 11:26:14

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
309,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
308,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
06.03.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
06.03.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
08:13