WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
