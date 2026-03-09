Novo Nordisk Aktie
|34,16EUR
|1,02EUR
|3,08%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
247,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
04.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Novo Nordisk tätigt massive Investition in Irland - Auswirkungen auf die Aktie (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Novo Nordisk Foundation backs quantum computing and life sciences beyond Denmark (Financial Times)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Novo Nordisk halves US price of weight-loss drug (Financial Times)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.02.26
|Novo Nordisk shares drop 15% after poor trial results for new obesity drug (Financial Times)