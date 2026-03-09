Novo Nordisk Aktie

09.03.2026 14:50:49

Novo Nordisk Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
247,90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

