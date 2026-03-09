NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.