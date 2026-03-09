Lufthansa Aktie

7,66EUR -0,50EUR -6,12%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 10:35:03

Lufthansa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie würfen aber Fragen hinsichtlich der Qualität auf./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,70 € 		Abst. Kursziel*:
11,69%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten