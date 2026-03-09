Lufthansa Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie würfen aber Fragen hinsichtlich der Qualität auf./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,70 €
|
Abst. Kursziel*:
11,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,21%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
