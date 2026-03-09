easyJet Aktie
|4,56EUR
|-0,18EUR
|-3,84%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,57 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
06.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)