easyJet Aktie

4,56EUR -0,18EUR -3,84%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 13:01:03

easyJet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,57 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten