PUMA Aktie

21,86EUR -0,49EUR -2,19%
PUMA

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

09.03.2026 19:16:50

PUMA SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem Einstieg von Michael Ashley gebe es einen zweiten Machtfaktor bei dem Sportwarenkonzern, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Ashleys Optionsstrategie signalisiere die Bereitschaft, bei tieferen Kursen aufzustocken. Sein Engagement könnte zudem fu?r Konflikte im Aktionärskreis sorgen und eine potenzielle Komplettu?bernahme fu?r Anta Sports verteuern. Mit Blick auf die strategischen Anpassungen bei Puma bestehe aktuell derweil noch eine hohe Unsicherheit daru?ber, ob sie zu einer nachhaltigen Markenstärkung fu?hren werden./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Halten
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
21,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
21,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

