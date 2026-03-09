FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem Einstieg von Michael Ashley gebe es einen zweiten Machtfaktor bei dem Sportwarenkonzern, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Ashleys Optionsstrategie signalisiere die Bereitschaft, bei tieferen Kursen aufzustocken. Sein Engagement könnte zudem fu?r Konflikte im Aktionärskreis sorgen und eine potenzielle Komplettu?bernahme fu?r Anta Sports verteuern. Mit Blick auf die strategischen Anpassungen bei Puma bestehe aktuell derweil noch eine hohe Unsicherheit daru?ber, ob sie zu einer nachhaltigen Markenstärkung fu?hren werden./mis/rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



