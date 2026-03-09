Airbus Aktie
|175,02EUR
|0,32EUR
|0,18%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
170,80 €
|
Abst. Kursziel*:
28,81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
174,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,84%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
