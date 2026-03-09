Airbus Aktie

175,02EUR 0,32EUR 0,18%
Airbus

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

09.03.2026 13:11:04

Airbus SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im März bislang elf Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aus dem sich abzeichnenden, saisontypisch schwachen ersten Quartal lasse sich aber nicht viel mehr ableiten, als dass ein Großteil des Geschäfts wieder eher im späteren Jahresverlauf anfallen werde./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 11:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Airbus SE

