Lufthansa Aktie
|7,66EUR
|-0,50EUR
|-6,12%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Schwankungen des Kerosinpreises abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
7,69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
7,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14:52
|Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost (dpa-AFX)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Lufthansa-Ziel auf 9,20 Euro - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Lufthansa-Aktie unbewegt: Nach solidem Jahr mit Rückenwind für weiteres Wachstum (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)