WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, entziehe den Umsatzerwartungen in diesem rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt die Grundlage, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT
