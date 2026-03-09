HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien robust ausgefallen, vor allem dank des Rüstungsgeschäfts, schrieb Christian Cohrs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Ausblick auf 2026 spiegele die gute Dynamik des Getriebe- und Motorenherstellers wider./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



