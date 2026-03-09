London Stock Exchange Aktie

100,00EUR 0,50EUR 0,50%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 10:31:33

London Stock Exchange (LSE) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Diese hätten für mehr Klarheit und damit Zuversicht gesorgt, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob die bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen um jeweils ein Prozent an./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
114,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
96,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten