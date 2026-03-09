London Stock Exchange Aktie
|100,00EUR
|0,50EUR
|0,50%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Diese hätten für mehr Klarheit und damit Zuversicht gesorgt, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob die bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen um jeweils ein Prozent an./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
96,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
