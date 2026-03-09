flatexDEGIRO Aktie
|32,10EUR
|-0,12EUR
|-0,37%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten belegten eine anhaltend hohe Handelsaktivität, schrieb Christoph Greulich am Freitagabend. Die Zahl der getätigten Trades liege bei Flatexdegiro, Avanza und Nordnet deutlich über den Werten von vor einem Jahr./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,56 €
|
Abst. Kursziel*:
33,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
