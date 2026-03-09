Rheinmetall Aktie
|1 622,00EUR
|33,00EUR
|2,08%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 611,00 €
|
Abst. Kursziel*:
27,25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 622,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,39%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
