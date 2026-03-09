NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach den kürzlich vorgelegten Jahreszahlen 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz des Lkw-Bauers zum vierten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis 2026 und 2027 angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien höhere Absatzprognosen für die Endmärkte in Europa und Nordamerika sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung bei der Tochter MAN zurückzuführen./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT





