NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach den kürzlich vorgelegten Jahreszahlen 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz des Lkw-Bauers zum vierten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis 2026 und 2027 angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien höhere Absatzprognosen für die Endmärkte in Europa und Nordamerika sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung bei der Tochter MAN zurückzuführen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu TRATON

