TRATON Aktie
|30,34EUR
|-0,94EUR
|-3,01%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach den kürzlich vorgelegten Jahreszahlen 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach der Telefonkonferenz des Lkw-Bauers zum vierten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis 2026 und 2027 angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Grund seien höhere Absatzprognosen für die Endmärkte in Europa und Nordamerika sowie eine besser als erwartete Margenentwicklung bei der Tochter MAN zurückzuführen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,12%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|TRATON-Aktie dreht ins Plus: Nutzfahrzeugkonzern erwartet Absatz und Umsatz zwischen -5 und +7 Prozent (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Traton holen Verluste auf - Daimler deutlich erholt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
04.03.26
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)