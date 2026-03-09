Schaeffler Aktie
|7,29EUR
|-0,48EUR
|-6,12%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die deutlichen Kursru?ckgänge der letzten Tage wertete Analyst Michael Punzet als guten Zeitpunkt fu?r langfristig orientierte Investoren zum Auf- oder Ausbau von Positionen. Der Autozulieferer sei mit seinem umfangreichen Produktportfolio sowohl beim Thema Verbrenner als auch E-Mobilität gut positioniert, hieße es in einer Studie am Montag. Der Fokus liege auch auf Zukunftshemen Humanoide Roboter, Rüstung und Raumfahrt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Kaufen
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.03.26
|SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)