WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

09.03.2026 14:47:15

Schaeffler Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die deutlichen Kursru?ckgänge der letzten Tage wertete Analyst Michael Punzet als guten Zeitpunkt fu?r langfristig orientierte Investoren zum Auf- oder Ausbau von Positionen. Der Autozulieferer sei mit seinem umfangreichen Produktportfolio sowohl beim Thema Verbrenner als auch E-Mobilität gut positioniert, hieße es in einer Studie am Montag. Der Fokus liege auch auf Zukunftshemen Humanoide Roboter, Rüstung und Raumfahrt./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schaeffler AG Kaufen
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
7,29 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
7,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

