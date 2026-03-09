PATRIZIA Aktie
|7,28EUR
|-0,24EUR
|-3,19%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2025 von 12,24 auf 11,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die operativen Ausgaben und die Qualität der Ergebnisse des Immobilienunternehmens seien besser gewesen als erwartet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,27 €
|
Abst. Kursziel*:
56,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,95%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
