UBS Aktie

32,47EUR -0,64EUR -1,93%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

09.03.2026 08:51:05

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach endgültigen Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Regulatorische Kapitalanforderungen per Ende 2025 seien um zwei Milliarden Euro geringer ausgefallen als die Prognose der Großbank vom Juni des Jahres, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

