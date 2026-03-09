Shell Aktie

36,91EUR 0,44EUR 1,21%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 11:59:04

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 37 auf 42 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,89 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Analysen
05.03.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,76 0,80% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Aktuelle Aktienanalysen

12:03 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:59 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:59 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:58 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:58 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:42 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:28 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 GEA Hold Warburg Research
11:28 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
11:27 GEA Buy UBS AG
11:27 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:27 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:26 Airbus Outperform Bernstein Research
11:26 Boeing Outperform Bernstein Research
11:26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
11:26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
11:25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:04 Roche Overweight Barclays Capital
10:41 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:37 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
10:35 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
10:31 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:30 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:29 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
10:21 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:21 RENK Buy Warburg Research
10:12 Dürr Buy Warburg Research
10:10 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09:37 Roche Outperform Bernstein Research
09:30 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:29 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
09:16 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:45 Wacker Neuson Buy Warburg Research
08:43 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:40 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:39 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 easyJet Outperform Bernstein Research
08:30 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:30 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:30 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:29 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:23 Nordex Market-Perform Bernstein Research
08:21 DHL Group Overweight Barclays Capital
08:13 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
08:05 Bayer Overweight Barclays Capital
08:03 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
07:59 Merck Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen