Merck Aktie
|108,25EUR
|-1,95EUR
|-1,77%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter müssten zunächst Erfolge vorweisen, schrieb James Quigley am Montag im Nachgang jüngster Zahlen. Die Anleger warteten vor allem, was der neue Konzernchef ändern könne./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
153,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107,50 €
|
Abst. Kursziel*:
42,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
107,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,93%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
