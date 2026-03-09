NVIDIA Aktie
|155,24EUR
|2,08EUR
|1,36%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Dieser dürfte mehr Vertrauen in die Skalierbarkeit seiner Systeme, seine Führungsposition im Netzwerkbereich und die Nachhaltigkeit der Investitionen in Künstliche Intelligenz vermitteln schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 245,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 180,59
|
Abst. Kursziel*:
35,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 180,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,86%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
