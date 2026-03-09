International Consolidated Airlines Aktie
|4,13EUR
|-0,08EUR
|-1,97%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
10:03
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel wäre ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)