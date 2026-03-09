Henkel vz. Aktie

73,34EUR -1,32EUR -1,77%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

09.03.2026 11:25:59

Henkel vz Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mother?s" in den USA könnte das Ergebnis je Aktie des Konsumgüterkonzerns marginal verbessern, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
73,24 € 		Abst. Kursziel*:
-11,25%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
73,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,37%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

