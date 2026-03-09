Henkel vz. Aktie
|73,34EUR
|-1,32EUR
|-1,77%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
09.03.2026 11:25:59
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mother?s" in den USA könnte das Ergebnis je Aktie des Konsumgüterkonzerns marginal verbessern, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 09:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
73,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
73,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,37%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
