KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich verbessert, schrieb Philippe Lorrain am Freitag im Nachgang der Geschäftszahlen. Kion sei ein attraktives Investment für den Intralogistik-Megatrend./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Kion hofft 2026 auf Schub aus Automationsgeschäft - Anleger enttäuscht (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
26.02.26
|Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft (dpa-AFX)
Analysen zu KION GROUP AG
|10:23
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:33
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
