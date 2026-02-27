KION GROUP Aktie
|57,20EUR
|0,60EUR
|1,06%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Ergebnisschätzung für 2026 um 7 Prozent, ließ sie aber für die Folgejahre weitgehend stabil, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen schrieb./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,90 €
|
Abst. Kursziel*:
23,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,38%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu KION GROUP AG
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|57,35
|1,33%
