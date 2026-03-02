KION GROUP Aktie
|57,35EUR
|-0,15EUR
|-0,26%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei zurückhaltend, schrieb Akash Gupta am Sonntag im Nachgang der Zahlen zum vierten Quartal 2025. Sorgen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell gefährden könnten, seien weitgehend unbegründet. Steigende Barmittel dürften zukünftig die Bewertung untermauern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,20 €
|
Abst. Kursziel*:
31,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,78%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Analysen zu KION GROUP AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|57,40
|-0,17%
