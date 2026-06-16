Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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16.06.2026 11:11:25

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 129 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analystin Daniela Costa sieht auch mit Blick auf den Bericht zum zweiten Quartal keinen Grund daran zu rütteln, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass neue mittelfristige Ziele die Markterwartungen hochtreiben werden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
133,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103,70 € 		Abst. Kursziel*:
28,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,01%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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