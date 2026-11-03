Ferrari Aktie
|374,75EUR
|15,45EUR
|4,30%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das operative Ergebnis decke sich mit den Erwartungen von Banken und Brokern, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Käufer am Markt hätten hingegen ein klein wenig mehr erwartet. Mit einer leicht erhöhten operativen Gewinnprognose des Luxusautoherstellers für das Gesamtjahr sei gerechnet worden./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
374,75 €
|
Abst. Kursziel*:
6,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
374,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
17:48
|ROUNDUP: Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie auf Jahreshoch (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|Riesenzoff bei Ferrari: Hamilton stinksauer (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Ferrari verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro (dpa-AFX)
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29.09.26
|Rolex was for crypto, Ferrari is for AI (Financial Times)
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17.09.26
|Ferrari aims for ocean-racing records with Hypersail (Financial Times)
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16.09.26
|McLaren to compete against Lamborghini and Ferrari with hybrid SUVs (Financial Times)
Analysen zu Ferrari N.V.
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|375,25
|4,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG