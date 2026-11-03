Intesa Sanpaolo Aktie

6,01EUR 0,07EUR 1,16%
Intesa Sanpaolo ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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03.11.2026 14:39:22

Intesa Sanpaolo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Großbank habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv herausgeragt habe der Ausblick auf das Jahr 2027, für das die Italiener mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Nettozinsüberschusses rechneten./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,96 € 		Abst. Kursziel*:
34,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,18%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,01 1,16% Intesa Sanpaolo S.p.A.

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17:39 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:38 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
17:38 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
17:34 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17:34 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
16:54 Lufthansa Halten DZ BANK
15:47 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:16 Apple Verkaufen DZ BANK
15:02 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
14:39 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:31 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
14:07 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14:07 London Stock Exchange Buy UBS AG
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:38 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
13:36 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:30 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:35 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
12:33 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:33 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 PUMA Neutral UBS AG
12:30 Alstom Hold Deutsche Bank AG
12:30 TRATON Neutral UBS AG
12:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
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