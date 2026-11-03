Intesa Sanpaolo Aktie
|6,01EUR
|0,07EUR
|1,16%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank liege vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Reaktion am Dienstag. Geringere Rückstellungen für verlustträchtige Kredite und geringere Kosten hätten hierzu beigetragen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,96 €
|
Abst. Kursziel*:
21,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,01
|1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG