NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 525 auf 530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) im ersten Quartal. Er erhöhte daraufhin nochmals leicht seine diesjährige EPS-Schätzung auf 17,90 Dollar./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 20:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / EDT



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