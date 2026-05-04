Linde Aktie
|431,60EUR
|2,80EUR
|0,65%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 525 auf 530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) im ersten Quartal. Er erhöhte daraufhin nochmals leicht seine diesjährige EPS-Schätzung auf 17,90 Dollar./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 20:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Overweight
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 530,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 507,92
|
Abst. Kursziel*:
4,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 507,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,35%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
01.05.26
|EQS-News: Linde Reports First-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
30.04.26
|Ausblick: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.04.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Second Quarter 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|EQS-News: Ethisphere Names Linde to 2026 World's Most Ethical Companies® List (EQS Group)
|
21.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|431,60
|0,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12:19
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|11:57
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|11:53
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|10:17
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:35
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09:23
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:20
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06:32
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital