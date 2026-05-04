Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zog in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schlüsse aus einem Gespräch mit dem Konzernchef des Strahlentechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler. Er zielte dabei auf Verfahren zur bildgebenden Prostatakrebs-Diagnose (PSMA-PET) ab. Eckert & Ziegler wollte seine Kapazitäten für Ga68-Generatoren - einer Schlüsselkomponente einiger PSMA-PET - verdoppeln. Er wertet dies auch positiv für Siemens Healthineers./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,75 €
|
Abst. Kursziel*:
58,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,50%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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