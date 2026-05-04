Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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04.05.2026 08:15:38

Porsche vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zöllen. Reitmann mutmaßt, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen. Dennoch skalierte er seine Schätzungen für die Autobauer auf Zölle von 25 Prozent hoch und bezifferte die zusätzlichen Belastungen für dieses und das nächste Jahr. Sollte sich der höhere Zollsatz als dauerhafter erweisen, rechnet er mit einem Versuch, mindestens die Hälfte der Kosten wieder hereinzuholen, was dann wiederum Fragen zur Nachfrage der Konsumenten aufwerfe, schrieb er./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
40,11 € 		Abst. Kursziel*:
12,19%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
42,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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