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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der Industriegasekonzern habe die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie das 29. Mal in Folge übertroffen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der veröffentlichte kurzfristige Geschäftsausblick sei solide./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 561,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 507,92
|
Abst. Kursziel*:
10,45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 507,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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