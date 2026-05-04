Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie den jüngsten Nachrichtenfluss von dem US-Flugzeugbauer aus. Neben den bisher 38 Jet-Auslieferungen im April zählt er Großaufträge zweier Fluggesellschaften und Ergebnisse des europäischen Konkurrenten Airbus dazu. Ob Boeing die Wende gelingt, hänge von einer verbesserten Ingenieurskultur, einer stabilisierten Produktion und disziplinierterer Arbeit ab./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 227,38
|
Abst. Kursziel*:
29,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 227,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,74%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
03.05.26
|Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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28.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|11:58
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|06:31
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|Jefferies & Company Inc.
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|28.04.26
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
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|Boeing Halten
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