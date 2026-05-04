Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu ging am Freitag auf die Auslieferungen vom April und die Neuaufträge ein. Derweil habe Konkurrent Airbus sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr bestätigt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 227,38
|
Abst. Kursziel*:
29,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 227,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,74%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
03.05.26
|Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Boeing Buy
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|29.04.26
|Boeing Buy
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|28.04.26
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|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Boeing Outperform
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|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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|08:15
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|Bernstein Research
|08:14
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|Bernstein Research
|07:49
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|Boeing Buy
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|01.05.26
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