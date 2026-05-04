Unilever Aktie
|49,72EUR
|-0,66EUR
|-1,30%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bisher habe unter den Unternehmen im Basiskonsumgüter-Bereich nur Coca-Cola ein besseres Volumenwachstum an den Tag gelegt als Unilever, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Volumenanstieg um 2,9 Prozent sei beeindruckend angesichts der Schwäche in Europa. Der hohe Ölpreis sei zwar auch für Unilever ein Problem. Das Unternehmen sehe aber selbst genügend Stellschrauben, um die Margenziele dennoch zu erfüllen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,07 £
|
Abst. Kursziel*:
24,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,80%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
01.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Verluste in London: FTSE 100 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
01.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Unilever auf 4300 Pence - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
Analysen zu Unilever PLC
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|49,75
|-1,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12:19
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|11:57
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|11:53
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|10:17
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:35
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09:23
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:20
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06:32
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital