BMW Aktie
|76,42EUR
|-1,74EUR
|-2,23%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zöllen. Reitmann mutmaßt, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen. Dennoch skalierte er seine Schätzungen für die Autobauer auf Zölle von 25 Prozent hoch und bezifferte die zusätzlichen Belastungen für dieses und das nächste Jahr. Sollte sich der höhere Zollsatz als dauerhafter erweisen, rechnet er mit einem Versuch, mindestens die Hälfte der Kosten wieder hereinzuholen, was dann wiederum Fragen zur Nachfrage der Konsumenten aufwerfe, schrieb er./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
77,48 €
|
Abst. Kursziel*:
39,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,25%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|BMW-Aktie fester: Neuer Fonds für KI-Start-ups (Dow Jones)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|76,42
|-2,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:20
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06:32
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG