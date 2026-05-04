NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für den Dialysekonzern am Freitag mit dem Konsens ab. Die Markterwartungen für das erste Quartal erschienen in Ordnung, so der Experte mit Blick auf den Bericht am 5. Mai./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 17:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.