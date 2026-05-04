Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
04.05.2026 06:27:26
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für den Dialysekonzern am Freitag mit dem Konsens ab. Die Markterwartungen für das erste Quartal erschienen in Ordnung, so der Experte mit Blick auf den Bericht am 5. Mai./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 17:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37,40 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,06%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,13%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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29.04.26
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29.04.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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27.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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27.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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27.04.26
|DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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24.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.04.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.04.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
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|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
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|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
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|02.03.26
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|12.03.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
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|Fresenius Medical Care Equal Weight
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