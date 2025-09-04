L'Oréal Aktie
|406,30EUR
|6,95EUR
|1,74%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
398,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,58%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
406,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,32%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.08.25
|Coty-Aktie im Sinkflug: Zahlen enttäuschen - Aktien von Beiersdorf und L’Oréal unter Druck (dpa-AFX)
|
11.08.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Anlage in LOréal von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.25
|L'Oréal-Aktie gewinnt: Erlöse steigen im ersten Halbjahr (finanzen.at)
|
30.07.25
|ROUNDUP: Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
29.07.25
|Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal (dpa-AFX)