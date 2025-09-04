L'Oréal Aktie

406,30EUR 6,95EUR 1,74%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

04.09.2025 10:59:18

LOréal Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
398,05 € 		Abst. Kursziel*:
-14,58%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
406,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,32%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

